Le regard de la bête

Dans ce monde, il existe trois sortes de personnes : les gens normaux, les sub et les dom. Pour être en bonne santé, les sub et les dom ont besoin d'avoir des relations ensemble, les uns pour être dominés, les autres pour soumettre. Mitsuru n'est ni l'un ni l'autre, mais son meilleur ami d'enfance Aki, dont il est amoureux, est un sub... Et naturellement, le moment se rapproche où celui-ci aura besoin d'être appairé avec un dom. Comment Mitsuru va-t-il réagir ? Après l'omegaverse, découvrez le dom/subverse, un sous-genre du yaoi avec son univers propre ! Une romance où sexe et sado-masochisme font bon ménage ! D'OU VIENT CE REGARD GLACANT ?