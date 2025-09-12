Inscription
Rosa & Björk

Satu Rämö

ActuaLitté
"Une expérience de lecture captivante dans un décor islandais - la série Hildur est brillante ! " Viveca Sten Depuis que les vêtements de ses soeurs, Rósa et Björk, disparues il y a vingt-cinq ans, ont été récemment découverts dans le jardin d'un pédophile notoire, l'inspectrice Hildur Rúnarsdóttir nourrit l'espoir d'obtenir enfin des réponses. Mais l'enquête piétine, et, bientôt, un nouveau meurtre secoue la petite ville d'Ísafjörður : le corps d'un politicien local est retrouvé sur une piste de ski. L'homme, qui ne manquait pas d'ennemis, a été abattu d'une balle dans la poitrine. Aidée de son stagiaire finlandais, Jakob Johanson, qui se démène de son côté pour récupérer la garde partagée de son fils, Hildur n'a d'autre choix que de se confronter aux traumatismes de son enfance si elle veut résoudre cette affaire et le mystère qui entoure la disparition de ses soeurs. Satu Rämö est née en 1980 en Finlande. Après un voyage d'études en Islande, elle a choisi d'y rester. Autrice de plusieurs livres de non-fiction (dont un sur le tricot islandais ! ) et de guides sur l'Islande, elle a fait sensation avec Hildur , premier volume d'une série de polars située dans la petite ville où elle réside aujourd'hui. Traduit du finnois par Aleksi Moine

Par Satu Rämö
Chez Seuil

|

Auteur

Satu Rämö

Editeur

Seuil

Genre

Thrillers

Rosa & Björk

Satu Rämö

Paru le 12/09/2025

432 pages

Seuil

22,00 €

9782021561012
