Bigot décortique le dernier amour de Marguerite Yourcenar avec un homme de quarante-six ans son cadet. Un roman magistral. Au tournant des années 1980, tous les yeux sont rivés sur Marguerite Yourcenar, l'autrice des Mémoires d'Hadrien . Pourtant, on connaît peu de choses à son sujet... A près de soixante-seize ans, Yourcenar semble ne plus rien avoir à attendre de la vie. La rencontre de Jerry Wilson va tout changer. Avec ce photographe américain homosexuel âgé de trente ans commence alors un roman d'amour aussi inattendu que destructeur - la dernière passion d'une grande dame des lettres et d'une grande amoureuse. "Christophe Bigot décrit avec grâce et loin de tout cliché [... ] les émois d'une écrivaine qu'il connait à merveille". Télérama Christophe Bigot vit à Paris, où il enseigne les lettres. Il est notamment l'auteur de L'Archange et le Procureur , récompensé par plusieurs prix, des Premiers de leur siècle et du Château des trompe-l'oeil , primé à La Nuit du livre. Un autre m'attend ailleurs a été finaliste des prix Femina, Castel et des Deux Magots, et a figuré dans les listes de nombreuses sélections des plus prestigieux prix littéraires 2024. Il est lauréat du Prix de la biographie romancée Geneviève-Moll 2024.