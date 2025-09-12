Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Un autre m'attend ailleurs

Christophe Bigot, Christophe Bigot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bigot décortique le dernier amour de Marguerite Yourcenar avec un homme de quarante-six ans son cadet. Un roman magistral. Au tournant des années 1980, tous les yeux sont rivés sur Marguerite Yourcenar, l'autrice des Mémoires d'Hadrien . Pourtant, on connaît peu de choses à son sujet... A près de soixante-seize ans, Yourcenar semble ne plus rien avoir à attendre de la vie. La rencontre de Jerry Wilson va tout changer. Avec ce photographe américain homosexuel âgé de trente ans commence alors un roman d'amour aussi inattendu que destructeur - la dernière passion d'une grande dame des lettres et d'une grande amoureuse. "Christophe Bigot décrit avec grâce et loin de tout cliché [... ] les émois d'une écrivaine qu'il connait à merveille". Télérama Christophe Bigot vit à Paris, où il enseigne les lettres. Il est notamment l'auteur de L'Archange et le Procureur , récompensé par plusieurs prix, des Premiers de leur siècle et du Château des trompe-l'oeil , primé à La Nuit du livre. Un autre m'attend ailleurs a été finaliste des prix Femina, Castel et des Deux Magots, et a figuré dans les listes de nombreuses sélections des plus prestigieux prix littéraires 2024. Il est lauréat du Prix de la biographie romancée Geneviève-Moll 2024.

Par Christophe Bigot, Christophe Bigot
Chez Points

|

Auteur

Christophe Bigot, Christophe Bigot

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un autre m'attend ailleurs par Christophe Bigot, Christophe Bigot

Commenter ce livre

 

Un autre m'attend ailleurs

Christophe Bigot, Christophe Bigot

Paru le 12/09/2025

288 pages

Points

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041424016
9791041424016
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.