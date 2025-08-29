Couture déco

Pour maîtriser parfaitement les essentiels de la couture, il faut les aborder étape par étape, grâce à une couturière qui connaît sur le bout des doigts tous les problèmes des vrais débutants. Les modèles expliqués dans ce livre permettent d'obtenir des accessoires de déco personnalisés tout en acquérant des bases solides. A chaque réalisation, vous apprendrez des techniques indispensables : coudre en angle ou en arrondi, poser un biais, réaliser une coulisse, créer un matelassage De quoi gagner en assurance et coudre sans hésitation des créations uniques aux finitions irréprochables.