Dino, un drôle d'ami !

Milo a un drôle d'ami : c'est Dino, un dinosaure rigolo mais un peu maladroit ! Ces deux-là se connaissent depuis qu'ils sont tout petits et ils partagent la même bonne humeur dans tous les moments de la vie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Milo et il a invité pleins de copains à faire la fête. De bêtise en réconciliation, Dino va faire de cette journée un moment inoubliable pour les deux amis ! "Pétille et compagnie", une collection de héros qui font pétiller l'imagination !