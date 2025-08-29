Inscription
Dino, un drôle d'ami !

Coralie Saudo, Eloïse Mutter

Milo a un drôle d'ami : c'est Dino, un dinosaure rigolo mais un peu maladroit ! Ces deux-là se connaissent depuis qu'ils sont tout petits et ils partagent la même bonne humeur dans tous les moments de la vie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Milo et il a invité pleins de copains à faire la fête. De bêtise en réconciliation, Dino va faire de cette journée un moment inoubliable pour les deux amis ! "Pétille et compagnie", une collection de héros qui font pétiller l'imagination !

Par Coralie Saudo, Eloïse Mutter
Chez Fleurus

Auteur

Coralie Saudo, Eloïse Mutter

Editeur

Fleurus

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Dino, un drôle d'ami !

Coralie Saudo, Eloïse Mutter

Paru le 29/08/2025

32 pages

Fleurus

8,95 €

