Après le succès des Vilaines , l'autrice argentine explore les pièges de l'amour et du désir dans un roman féroce d'une sincérité désarmante. L'actrice trans la plus connue du monde peut tout vivre sur scène mais se sent acculée par un nouvel événement personnel : elle a décidé, contre tout bon sens, de fonder une famille. Contre l'avis de tout le monde aussi, elle monte une pièce de Jean Cocteau et tente un retour périlleux au village natal pour voir ses parents... Toutes les conditions sont réunies pour raconter une histoire d'amours violentes, déchirantes, mais aussi mémorables et tendres. "Féroce et beau à vous en décrocher le coeur". Elise Lépine, Le Point "Le diamant de la rentrée". Laure Adler, Les Inrocks Camila Sosa Villada est née en 1982 à La Falda, en Argentine. Son premier roman, Les Vilaines (Grand Prix de l'Héroïne Madame Figaro 2021), est un phénomène littéraire mondial, en cours de traduction dans plus de 20 langues. Histoire d'une domestication a été couronné du prix Transfuge du meilleur roman d'Amérique latine. Traduit de l'espagnol (Argentine) par Laura Alcoba "Une héroïne d'une liberté folle, un roman insolent et audacieux". Géraldine, Librairie La Manoeuvre (Paris) "Sensuel, captivant, universel". Cyprien, Librairie Millepages (Vincennes)