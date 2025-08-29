Le conte japonais d'Antoine Choplin nous touche par sa grâce, sa délicatesse, sa beauté et sa pudeur. Masao est ouvrier sur l'île de Naoshima (Japon). Ce soir-là, en quittant l'usine, il découvre sa fille, Harumi, venue l'attendre, plus de dix ans après leur dernière entrevue. Des rendez-vous, emplis de pudeur et d'humanité, vont ponctuer leurs retrouvailles. Ce face-à-face ravive les souvenirs... Remonte à la mémoire de Masao cette histoire d'amour superbe et dramatique avec Kazue, la mère d'Harumi. Les années passées comme gardien du phare d'Ogijima. Ou encore les heures de plénitude à bord de la barque qu'il a construite de ses propres mains. "Antoine Choplin est un peintre de la beauté de la nature et de la pudeur des sentiments. Une bouffée de poésie". Le Figaro magazine Né en 1962, Antoine Choplin est l'auteur d'une vingtaine de romans, récits et recueils de poésie, notamment La Nuit tombée (prix France Télévisions 2012), Radeau , Le Héron de Guernica , Une forêt d'arbres creux et Une Partie italienne . Finaliste des prix Femina et Renaudot, La Barque de Masao a été unanimement salué par la critique.