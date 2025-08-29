Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

La Barque de Masao

Antoine Choplin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le conte japonais d'Antoine Choplin nous touche par sa grâce, sa délicatesse, sa beauté et sa pudeur. Masao est ouvrier sur l'île de Naoshima (Japon). Ce soir-là, en quittant l'usine, il découvre sa fille, Harumi, venue l'attendre, plus de dix ans après leur dernière entrevue. Des rendez-vous, emplis de pudeur et d'humanité, vont ponctuer leurs retrouvailles. Ce face-à-face ravive les souvenirs... Remonte à la mémoire de Masao cette histoire d'amour superbe et dramatique avec Kazue, la mère d'Harumi. Les années passées comme gardien du phare d'Ogijima. Ou encore les heures de plénitude à bord de la barque qu'il a construite de ses propres mains. "Antoine Choplin est un peintre de la beauté de la nature et de la pudeur des sentiments. Une bouffée de poésie". Le Figaro magazine Né en 1962, Antoine Choplin est l'auteur d'une vingtaine de romans, récits et recueils de poésie, notamment La Nuit tombée (prix France Télévisions 2012), Radeau , Le Héron de Guernica , Une forêt d'arbres creux et Une Partie italienne . Finaliste des prix Femina et Renaudot, La Barque de Masao a été unanimement salué par la critique.

Par Antoine Choplin
Chez Points

|

Auteur

Antoine Choplin

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Barque de Masao par Antoine Choplin

Commenter ce livre

 

La Barque de Masao

Antoine Choplin

Paru le 29/08/2025

160 pages

Points

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041419913
9791041419913
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden IA : Co-créateur de Siri ou habile conteur ? Le cas Luc Julia passé au crible
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.