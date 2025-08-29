Inscription
#Roman francophone

Ironopolis

Glen James Brown

ActuaLitté
Un roman choral hors norme et puissant, récompensé par le prix Millepages 2023. Dans quelques jours, la cité ouvrière d'Ironopolis sera détruite. En guise de bouquet final, six personnages osent se confronter aux secrets de leur existence. S'enlacent alors les histoires d'une mère au foyer, d'un jeune fêtard flirtant avec les embrouilles, d'une coiffeuse accro aux courses de lévriers ou encore du caïd de la cité. Et là-bas, au fond d'un puits, les guette une bien mystérieuse créature. Que leur veut-elle : qu'ils se laissent sombrer ou qu'ils trouvent la paix ? Sur fond de crise des logements sociaux, ce roman fougueux surprend par son rythme infatigable et son style unique, à l'image de ces destins luttant contre la vie éteinte que la société leur impose. "Glen James Brown s'impose comme le trouble-fête du roman britannique. Un vrai punk du Nord". Lire Né en 1982, Glen James Brown vit à Manchester et incarne une nouvelle génération d'auteurs. Célébré par la critique à la sortie de son premier roman, Ironopolis , il a depuis écrit L'Histoire de Mother Naked . Traduit de l'anglais par Claire Charrier

Par Glen James Brown
Chez Points

|

Auteur

Glen James Brown

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

Ironopolis

Glen James Brown

Paru le 29/08/2025

504 pages

Points

10,80 €

ActuaLitté
9791041419425
