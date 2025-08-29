C'est MON corps !

"Voici ton corps, il est à toi. Personne n'a le droit de le toucher si tu n'es pas d'accord. C'est toi le chef de ton corps". C'est avec ce message simple mais essentiel que s'ouvre le nouvel album de Mai Lan Chapiron . Le jeune lecteur est invité à identifier ses parties intimes, à les nommer et à les protéger. Il apprend que son corps lui appartient, qu'il en est le seul et unique maître, et qu'il a le droit de dire "NON" lorsque que son intégrité corporelle est mise en danger. Parce que personne n'a le droit de toucher le corps d'autrui sans son consentement et que cette règle fondamentale doit être inculquée dès le plus jeune âge.