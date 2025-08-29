Inscription
C'est MON corps !

Mai Lan Chapiron

"Voici ton corps, il est à toi. Personne n'a le droit de le toucher si tu n'es pas d'accord. C'est toi le chef de ton corps". C'est avec ce message simple mais essentiel que s'ouvre le nouvel album de Mai Lan Chapiron . Le jeune lecteur est invité à identifier ses parties intimes, à les nommer et à les protéger. Il apprend que son corps lui appartient, qu'il en est le seul et unique maître, et qu'il a le droit de dire "NON" lorsque que son intégrité corporelle est mise en danger. Parce que personne n'a le droit de toucher le corps d'autrui sans son consentement et que cette règle fondamentale doit être inculquée dès le plus jeune âge.

Mai Lan Chapiron
Editions de la Martinière

|

Auteur

Mai Lan Chapiron

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Tout-carton

Commenter ce livre

 

C'est MON corps !

Mai Lan Chapiron

Paru le 29/08/2025

40 pages

Editions de la Martinière

11,90 €

