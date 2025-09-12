Cicatrices de guerre

Trois jeunes Ukrainiens voient leur vie basculer le jour où Vladimir Poutine déclare la guerre à leur pays. Des frères d'armes affrontent ensemble la violence des assauts de l'ennemi. Une jeune serveuse violée par des soldats russes réalise peu après qu'elle attend un enfant. Un enfant plein de vie doit accepter de voir son père partir au combat sans comprendre pourquoi. Trois nouvelles qui abordent les ravages psychologiques que la guerre entraîne sur les habitants, adoptant pour chacune le point de vue d'un personnage différent.