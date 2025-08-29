Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Salomé

Agathe Chenevez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Je frémis d'avoir trouvé au fond de mon être, en puissance, la même chose qui m'avait terrifiée chez Salomé [... ] En vérité je haïssais Salomé autant que j'aurais pu l'aimer si elle ne m'avait pas détesté la première". Clara, une jeune comédienne prometteuse de 24 ans, encore empreinte de l'innocence de l'adolescence, voit sa vie bouleversée lorsqu'elle rencontre Salomé, sa cousine de sept ans son aînée. Celle-ci lui propose de rejoindre la troupe où elle à Paris pour lui donner la réplique. Ce qui se présentait comme une opportunité rêvée se révèle bientôt un cauchemar aliénant. Dans les coulisses de L'Annonce faite à Marie , le duel entre Violaine et Mara s'étend bien au-delà de la scène. Tandis que Clara se fond dans la douceur de Violaine, Salomé, dans le rôle de Mara, tisse une toile de manipulation où admiration et jalousie s'entremêlent. Peu à peu, la bienfaitrice devient rivale, puis bourreau. Ce combat silencieux menace d'anéantir non seulement la carrière de Clara, mais aussi son identité profonde. Son interprétation du rôle de Violaine sera-t-elle sa planche de salut ou le dernier acte de son naufrage ? Avec une plume sensible et poétique, Agathe Chenevez offre une exploration fascinante des mécanismes de la jalousie dans l'univers feutré du théâtre, où l'ombre et la lumière se livrent une bataille incessante.

Par Agathe Chenevez
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Agathe Chenevez

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Salomé par Agathe Chenevez

Commenter ce livre

 

Salomé

Agathe Chenevez

Paru le 29/08/2025

208 pages

Editions de la Martinière

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040118190
9791040118190
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden IA : Co-créateur de Siri ou habile conteur ? Le cas Luc Julia passé au crible
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.