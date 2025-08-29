"Je frémis d'avoir trouvé au fond de mon être, en puissance, la même chose qui m'avait terrifiée chez Salomé [... ] En vérité je haïssais Salomé autant que j'aurais pu l'aimer si elle ne m'avait pas détesté la première". Clara, une jeune comédienne prometteuse de 24 ans, encore empreinte de l'innocence de l'adolescence, voit sa vie bouleversée lorsqu'elle rencontre Salomé, sa cousine de sept ans son aînée. Celle-ci lui propose de rejoindre la troupe où elle à Paris pour lui donner la réplique. Ce qui se présentait comme une opportunité rêvée se révèle bientôt un cauchemar aliénant. Dans les coulisses de L'Annonce faite à Marie , le duel entre Violaine et Mara s'étend bien au-delà de la scène. Tandis que Clara se fond dans la douceur de Violaine, Salomé, dans le rôle de Mara, tisse une toile de manipulation où admiration et jalousie s'entremêlent. Peu à peu, la bienfaitrice devient rivale, puis bourreau. Ce combat silencieux menace d'anéantir non seulement la carrière de Clara, mais aussi son identité profonde. Son interprétation du rôle de Violaine sera-t-elle sa planche de salut ou le dernier acte de son naufrage ? Avec une plume sensible et poétique, Agathe Chenevez offre une exploration fascinante des mécanismes de la jalousie dans l'univers feutré du théâtre, où l'ombre et la lumière se livrent une bataille incessante.