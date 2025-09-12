Véloce, notre héroïque (et peureux) vélociraptor, et ses amis ont réussi à tenir tête à la redoutable Tyrannie ! Sains et saufs, ils reprennent leur route vers la montagne de feu à la recherche du sage ankylosaure. Mais le chemin est semé d'embûches, et les paysages deviennent plus secs et ravagés par les traces de lave... Encore une menace ! Heureusement que la petite bande a plus d'un tour dans son sac, et qu'ensemble, ils sont les potes qui dépotent... car l'ennemi n'est pas toujours celui qu'on imagine !