Après avoir été libéré de la Suicide Squad, Christopher Smith, alias Peacemaker, veut se racheter et essayer de faire des trucs de super-héros normaux, pour changer. Et lorsqu'il vient au secours du chien le plus mignon qu'il ait jamais vu en démantelant un réseau terroriste, il trouve enfin l'amour inconditionnel dont il a été privé toute son existence. Une nouvelle vie semble s'offrir à lui... jusqu'à ce que son chien soit kidnappé par un super-vilain qui veut contraindre Peacemaker à exécuter ses plans ultra violents et ultra peu héroïques... Peacemaker mettre-t-il ses talents si particuliers au service de ce criminel, ou parviendra t-il à s'ouvrir une autre voie, à grands coups de balles dans la tête et de coups de pied dans les b ?