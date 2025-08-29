Inscription
#Comics

Peacemaker

Steve Pugh, Kyle Starks

Après avoir été libéré de la Suicide Squad, Christopher Smith, alias Peacemaker, veut se racheter et essayer de faire des trucs de super-héros normaux, pour changer. Et lorsqu'il vient au secours du chien le plus mignon qu'il ait jamais vu en démantelant un réseau terroriste, il trouve enfin l'amour inconditionnel dont il a été privé toute son existence. Une nouvelle vie semble s'offrir à lui... jusqu'à ce que son chien soit kidnappé par un super-vilain qui veut contraindre Peacemaker à exécuter ses plans ultra violents et ultra peu héroïques... Peacemaker mettre-t-il ses talents si particuliers au service de ce criminel, ou parviendra t-il à s'ouvrir une autre voie, à grands coups de balles dans la tête et de coups de pied dans les b ?

Chez Urban Comics Editions

|

Auteur

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

Paru le 29/08/2025

152 pages

Urban Comics Editions

18,50 €

