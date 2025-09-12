Dieu m'appelle au baptême

Dans ce parcours biblique, l'auteur, s'adresse aux jeunes de 12 ans et plus, une tranche d'âge qu'il connaît bien par ses activités en paroisse, après avoir été aumônier au patronage du Bon Conseil, chez les scouts et dans différents collèges. Ce parcours peut être utilisé par l'enfant seul, ou en famille, mais aussi au catéchisme, à l'école et en paroisse. Appelés à cheminer vers le baptême, les futurs baptisés découvriront, au fil de la parole de Dieu, l'amour inconditionnel dont ils sont l'objet. Un amour qui a poussé Dieu à se révéler Père et à faire alliance avec l'homme, à se faire lui-même homme et à mourir (pour nous sauver du péché), à nous envoyer son Esprit-Saint, à nous donner l'Eglise et à faire de nous un être nouveau (par le baptême).