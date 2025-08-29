Inscription
#Roman jeunesse

Guide pratique pour boulangère magique

Rosalind Elland-Goldsmith, T. Kingfisher

A Pont-Aulacs, il y a des sorciers puissants capables de commander la foudre et le temps, et puis il y a les autres. Comme Mona, par exemple. Elle peut parler à la pâte à pain, animer du levain ou faire danser des petits gâteaux. Dans la boulangerie où elle est apprentie, sa magie fait des merveilles ! Quand Mona se retrouve soupçonnée d'un affreux crime qu'elle n'a pas commis puis pourchassée par le véritable assassin, elle n'a plus le choix : elle va devoir utiliser ses pouvoirs pour faire autre chose que des tartelettes ! Mais c'est promis : elle préparera quand même quelques bonshommes en pain d'épices.

Par Rosalind Elland-Goldsmith, T. Kingfisher
Chez Seuil jeunesse

|

Auteur

Rosalind Elland-Goldsmith, T. Kingfisher

Editeur

Seuil jeunesse

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Guide pratique pour boulangère magique

T. Kingfisher trad. Rosalind Elland-Goldsmith

Paru le 29/08/2025

384 pages

Seuil jeunesse

17,90 €

9791023522112
© Notice établie par ORB
