#Essais

Saint Charbel, prophète de l'amour

Elie Maakaroun

ActuaLitté
Les méditations de ce livre sont inspirées par la vie de saint Charbel (1828-1898), moine libanais dont l'itinéraire spirituel s'est accompli sous le signe du silence, de la croix et de la quête du Salut personnel et universel. Elles invitent à suivre le cheminement de ce prophète de l'Amour et à y retrouver la fraîcheur d'une redécouverte de la foi, de l'espérance et de la charité pour les vivre et pour les annoncer à un monde où dominent le bruit, le bavardage, l'hédonisme et l'orgueil. Elles espèrent contribuer à accompagner chaque lecteur dans sa marche, quelles qu'en soient les modalités, vers la Trinitaire Parole dont Charbel fut l'apôtre silencieux, humble et obéissant.

Par Elie Maakaroun
Chez Pierre Téqui (Editions)

|

Auteur

Elie Maakaroun

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Mystique

Saint Charbel, prophète de l'amour

Elie Maakaroun

Paru le 12/09/2025

122 pages

Pierre Téqui (Editions)

11,90 €

ActuaLitté
9782740327371
