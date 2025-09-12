Saint Charbel, prophète de l'amour

Les méditations de ce livre sont inspirées par la vie de saint Charbel (1828-1898), moine libanais dont l'itinéraire spirituel s'est accompli sous le signe du silence, de la croix et de la quête du Salut personnel et universel. Elles invitent à suivre le cheminement de ce prophète de l'Amour et à y retrouver la fraîcheur d'une redécouverte de la foi, de l'espérance et de la charité pour les vivre et pour les annoncer à un monde où dominent le bruit, le bavardage, l'hédonisme et l'orgueil. Elles espèrent contribuer à accompagner chaque lecteur dans sa marche, quelles qu'en soient les modalités, vers la Trinitaire Parole dont Charbel fut l'apôtre silencieux, humble et obéissant.