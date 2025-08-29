Inscription
#Polar

Le Vampire aux yeux rouges

ActuaLitté
Allemagne, ville de Hildesheim. Harry Dickson vient assister à l'exécution d'Ebenezer Grump, le " Vampire aux yeux rouges ", un criminel sanguinaire arrêté quelques mois plus tôt par le célèbre détective. Mais Dickson est troublé. Car Grump pourrait bien avoir été manipulé par une intelligence supérieure... Et voici que l'assassin soudain terrifié supplie Dickson de veiller à ce qu'il soit bel et bien guillotiné, car il craint la venue d'une menace effroyable ! Une enquête éprouvante va s'ouvrir... Une adaptation du Vampire aux yeux rouges, un des plus remarquables récits de Jean Ray, où le mythique " Sherlock Holmes américain " plonge en plein cauchemar expressionniste au pays des goules et des morts-vivants !

Chez Editions Dupuis

Auteur

Editeur

Genre

Policier-Espionnage

Luana Vergari, Doug Headline, Onofrio Catacchio

Paru le 29/08/2025

56 pages

15,95 €

9782808507707
© Notice établie par ORB
