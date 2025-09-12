Inscription
La France en 101 objets cultes

Pierre Toromanoff, Agata Toromanoff

De la baguette au stylo Bic et de la boule de pétanque à l'Opinel, les cent un objets rassemblés dans cet ouvrage font partie de notre vie quotidienne ou de notre imaginaire hexagonal. Fruits du génie français, ils sont devenus des objets cultes et ont trouvé leur place dans le récit national car ils reflètent l'art de vivre à la française et nous rappellent des instants passés. Ce livre leur rend hommage en racontant leur histoire insolite et passionnante qui traverse les générations et marque encore nos habitudes. Ustensiles de cuisine, jeux de société, vêtements de tous les jours y côtoient des objets plus inattendus comme le casque des Poilus, le coq gaulois, le martinet ou le Solex : si nous ne les avons pas forcément touchés de nos mains, ils appartiennent à notre mémoire collective et à celle de nos parents. Chacun y trouvera sa petite madeleine de Proust, son objet fétiche qui évoquera des heures que l'on croyait oubliées. Du plus banal - caddie, cocotte-minute ou eau de Javel - au plus étonnant - bonnet phrygien, formulaire de la Sécurité Sociale, ou bols bretons - tous ces objets nous invitent à redécouvrir les trésors de nos placards tout comme ceux de l'histoire de France.

Par Pierre Toromanoff, Agata Toromanoff
Chez Ouest-France

Auteur

Pierre Toromanoff, Agata Toromanoff

Editeur

Ouest-France

Genre

Design

La France en 101 objets cultes

Pierre Toromanoff, Agata Toromanoff

Paru le 12/09/2025

208 pages

Ouest-France

17,90 €

9782737392139
© Notice établie par ORB
