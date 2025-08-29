Oeuvres complètes

Ce dernier volume de la première édition scientifique de la Critique théâtrale de Gautier revêt un caractère particulier. Il s'ouvre sur une postface générale d'où se dégage le portrait le plus complet possible du feuilletoniste en action. Viennent ensuite des addenda qui signalent des lacunes dans l'annotation, et un choix d'errata corrigeant, d'une part, des erreurs de saisie si elles compromettent la compréhension du texte, et indiquant, d'autre part, des notes à rectifier. La plus vaste partie du volume est enfin occupée par un index général exhaustif des noms et des titres qui couvre les vingt et un tomes de l'édition et permet autant que possible d'y circuler aisément en en croisant les diverses données.