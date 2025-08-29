Inscription
#Essais

Oeuvres complètes

Patrick Berthier, Théophile Gautier

ActuaLitté
Ce dernier volume de la première édition scientifique de la Critique théâtrale de Gautier revêt un caractère particulier. Il s'ouvre sur une postface générale d'où se dégage le portrait le plus complet possible du feuilletoniste en action. Viennent ensuite des addenda qui signalent des lacunes dans l'annotation, et un choix d'errata corrigeant, d'une part, des erreurs de saisie si elles compromettent la compréhension du texte, et indiquant, d'autre part, des notes à rectifier. La plus vaste partie du volume est enfin occupée par un index général exhaustif des noms et des titres qui couvre les vingt et un tomes de l'édition et permet autant que possible d'y circuler aisément en en croisant les diverses données.

Patrick Berthier, Théophile Gautier
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Patrick Berthier, Théophile Gautier

Editeur

Honoré Champion

Genre

Critique Théâtre

Oeuvres complètes

Patrick Berthier, Théophile Gautier

Paru le 28/08/2025

632 pages

Honoré Champion

90,00 €

ActuaLitté
9782745364777
© Notice établie par ORB
