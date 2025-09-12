Inscription
#Roman francophone

Fables, La Fontaine illustré par...

ActuaLitté
Les fables de La Fontaine sont un des plus grands classiques de la littérature française. Ce livre propose de les faire redécouvrir au public... mais en images ! Du XVIIe siècle à nos jours, des centaines d'artistes ont illustrés ces fables. Ce sont les plus belles illustrations qui ont été sélectionnées pour ce livre exceptionnel qui présente plus de 40 illustrateurs différents (Granville, Gustave Doré, Benjamin Rabier, etc.) dans une mise en page dynamique et très esthétique. 176 pages somptueuses pour redécouvrir les 45 fables les plus célèbres.

|

Auteur

Claude Quétel

Editeur

Ouest-France

Genre

Contes et nouvelles

Paru le 19/09/2025

176 pages

35,00 €

ActuaLitté
9782737392115
