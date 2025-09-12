Fables, La Fontaine illustré par...

Les fables de La Fontaine sont un des plus grands classiques de la littérature française. Ce livre propose de les faire redécouvrir au public... mais en images ! Du XVIIe siècle à nos jours, des centaines d'artistes ont illustrés ces fables. Ce sont les plus belles illustrations qui ont été sélectionnées pour ce livre exceptionnel qui présente plus de 40 illustrateurs différents (Granville, Gustave Doré, Benjamin Rabier, etc.) dans une mise en page dynamique et très esthétique. 176 pages somptueuses pour redécouvrir les 45 fables les plus célèbres.