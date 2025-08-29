Inscription
#Beaux livres

Le Grand livre des champignons

Guillaume Eyssartier, Cécile Lemoine

ActuaLitté
- Ce guide présente un millier d'espèces des genres les plus importants, mais aussi des groupes habituellement délaissés, petites espèces, champignons des bois... - Mise à jour du texte basée sur les travaux scientifiques les plus récents (toxicité, dénominations...) - Une large place est accordée à l'écologie des champignons, à la comestibilité ou à la toxicité. - Un livre pratique et simple d'utilisation, illustré de plus de 600 photographies, de dessins, de clés de détermination.

Par Guillaume Eyssartier, Cécile Lemoine
Chez Ouest-France

|

Auteur

Guillaume Eyssartier, Cécile Lemoine

Editeur

Ouest-France

Genre

Champignons

Paru le 29/08/2025

448 pages

Ouest-France

25,00 €

ActuaLitté
9782737392160
