Le Grand livre des champignons

- Ce guide présente un millier d'espèces des genres les plus importants, mais aussi des groupes habituellement délaissés, petites espèces, champignons des bois... - Mise à jour du texte basée sur les travaux scientifiques les plus récents (toxicité, dénominations...) - Une large place est accordée à l'écologie des champignons, à la comestibilité ou à la toxicité. - Un livre pratique et simple d'utilisation, illustré de plus de 600 photographies, de dessins, de clés de détermination.