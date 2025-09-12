Enquête sur ces jeunes qui veulent devenir chrétiens

Contre toute attente, de nombreux jeunes adultes frappent actuellement à la porte de nos églises. Si cela réjouit le coeur de tous les chrétiens, cela pose aussi de nombreuses questions : qu'est-ce qui les a poussés à entreprendre une telle démarche ? Comment leur faire approfondir une foi dont certains ignorent, au début, à peu près tout ? Comment les intégrer au tissu paroissial ? Et comment faire bénéficier durablement l'Eglise de leur enthousiasme ? Ce livre, fruit d'une enquête de terrain, a pour ambition de lever le voile sur l'identité de ces nouveaux venus et aussi de mettre en lumière comment les paroisses les accueillent, quels défis ils leurs posent, et quelles évolutions ils peuvent apporter à toute l'Eglise. Son but est de donner les moyens de les accueillir et de pérenniser cette vague qui préfigure, peut-être, la plus inattendue des révolutions religieuses de notre siècle.