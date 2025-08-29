Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Beaux livres

Champignons

Guillaume Eyssartier, Cécile Lemoine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre présente plusieurs espèces de champignons incontournables : Cèpe de Bordeaux, Bolet de Quélet, Agaric champêtre, Trompette-des-morts, Amanite vireuse... Ce livre simple et pratique d'utilisation (une double page par espèce de champignon) permet de toucher un public large. Un texte mis à jour. Les travaux scientifiques les plus récents ont été pris en compte (toxicité, dénomination et écologie des champignons). Cette version joliment illustrées vous permettra de tout connaître sur les champignons

Par Guillaume Eyssartier, Cécile Lemoine
Chez Ouest-France

|

Auteur

Guillaume Eyssartier, Cécile Lemoine

Editeur

Ouest-France

Genre

Champignons

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Champignons par Guillaume Eyssartier, Cécile Lemoine

Commenter ce livre

 

Champignons

Guillaume Eyssartier, Cécile Lemoine

Paru le 29/08/2025

80 pages

Ouest-France

6,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782737392108
9782737392108
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden IA : Co-créateur de Siri ou habile conteur ? Le cas Luc Julia passé au crible
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.