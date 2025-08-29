Ce livre présente plusieurs espèces de champignons incontournables : Cèpe de Bordeaux, Bolet de Quélet, Agaric champêtre, Trompette-des-morts, Amanite vireuse... Ce livre simple et pratique d'utilisation (une double page par espèce de champignon) permet de toucher un public large. Un texte mis à jour. Les travaux scientifiques les plus récents ont été pris en compte (toxicité, dénomination et écologie des champignons). Cette version joliment illustrées vous permettra de tout connaître sur les champignons
Par
Guillaume Eyssartier, Cécile Lemoine Chez
Ouest-France
