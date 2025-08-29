Ce livre présente plusieurs espèces de champignons incontournables : Cèpe de Bordeaux, Bolet de Quélet, Agaric champêtre, Trompette-des-morts, Amanite vireuse... Ce livre simple et pratique d'utilisation (une double page par espèce de champignon) permet de toucher un public large. Un texte mis à jour. Les travaux scientifiques les plus récents ont été pris en compte (toxicité, dénomination et écologie des champignons). Cette version joliment illustrées vous permettra de tout connaître sur les champignons