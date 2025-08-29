Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Adieu Soulayman

Bruno Guillot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce récit authentique, bouleversant et documenté, retrace le parcours exceptionnel de Bruno Guillot, alias Soulayman, un jeune Belge converti à l'islam à l'adolescence. Devenu imam salafiste, ce brillant érudit qui connaît le Coran par coeur, convertit des centaines de chrétiens à l'islam, avant de se mettre lui-même à douter... - Un voyage fascinant dans les coulisses du salafisme et de l'université islamique de Médine, l'une des institutions les plus fermées et influentes du monde musulman. - Le témoignage rarissime d'un Occidental qui a atteint les plus hauts niveaux d'érudition coranique, capable de réciter l'intégralité du texte sacré par coeur. - Un récit dramatique d'engagement puis de rupture avec une idéologie rigoriste et violente. - Un protagoniste charismatique au coeur des problématiques actuelles liées à l'identité et à l'extrémisme religieux. - Une exploration en profondeur des raisons d'une conversion et des clés comprendre et prévenir la radication des jeunes.

Par Bruno Guillot
Chez Nour Al Aalam

|

Auteur

Bruno Guillot

Editeur

Nour Al Aalam

Genre

Islam

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Adieu Soulayman par Bruno Guillot

Commenter ce livre

 

Adieu Soulayman

Bruno Guillot

Paru le 29/08/2025

248 pages

Nour Al Aalam

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488337007
9782488337007
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden IA : Co-créateur de Siri ou habile conteur ? Le cas Luc Julia passé au crible
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.