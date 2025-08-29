Adieu Soulayman

Ce récit authentique, bouleversant et documenté, retrace le parcours exceptionnel de Bruno Guillot, alias Soulayman, un jeune Belge converti à l'islam à l'adolescence. Devenu imam salafiste, ce brillant érudit qui connaît le Coran par coeur, convertit des centaines de chrétiens à l'islam, avant de se mettre lui-même à douter... - Un voyage fascinant dans les coulisses du salafisme et de l'université islamique de Médine, l'une des institutions les plus fermées et influentes du monde musulman. - Le témoignage rarissime d'un Occidental qui a atteint les plus hauts niveaux d'érudition coranique, capable de réciter l'intégralité du texte sacré par coeur. - Un récit dramatique d'engagement puis de rupture avec une idéologie rigoriste et violente. - Un protagoniste charismatique au coeur des problématiques actuelles liées à l'identité et à l'extrémisme religieux. - Une exploration en profondeur des raisons d'une conversion et des clés comprendre et prévenir la radication des jeunes.