Dans ton sommeil

Didier Delinotte

Ce récit commence au décès du frère de l'auteur. Ce dernier partage ses souvenirs et ses visions de lui à travers un récit de jeunesse qui se mêle à l'histoire familiale. De l'enfance à l'entrée dans l'âge adulte, l'on découvre une suite de situations partagées entre humour et émotion. L'auteur parvient à se tirer de son guêpier familial, mais pas son frère, son double, qui va alors d'hôpitaux en maisons de repos. Ce livre est en hommage à ce frère dont la "vie minuscule" , comme aurait pu écrire Pierre Michon, a mérité, ne serait-ce que dans sa souffrance même, le plus grand respect.

Chez Hello Editions

Hello Editions

Littérature française

Dans ton sommeil

Didier Delinotte

Paru le 29/08/2025

214 pages

Hello Editions

17,00 €

9782386273599
© Notice établie par ORB
