Années 50. Fletcher Williams se la coule douce dans le Pacifique lorsqu'un fantôme surgit de son passé. Le capitaine Arthur Moorhead, qui volait avec lui avant qu'il ne déserte, l'a débusqué pour lui confier une mission secrète : retrouver Francis Foggs, un industriel qui a fait fortune avec l'armement qu'il vend au gouvernement américain. Le milliardaire a disparu avec son yacht dans un des nombreux atolls qui entourent la Nouvelle-Guinée. Mais lorsque Fletch comprend qu'il a disparu dans " l'atoll maudit ", un endroit où de nombreux bateaux et quelques avions ont disparu, il n'est plus d'accord. Arthur ne lui laisse pas le choix. C'est ça ou la cour martiale... Et très vite, Fletcher découvre que la région renferme un secret et qu'il ne sera pas de taille à l'affronter seul. Il faut monter en secret une équipe de pilotes mercenaires. Une escadrille fantôme... le Ghost Squadron.