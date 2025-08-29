Inscription
#Imaginaire

L'atoll maudit

Patrice Buendia, Damien Andrieu

ActuaLitté
Années 50. Fletcher Williams se la coule douce dans le Pacifique lorsqu'un fantôme surgit de son passé. Le capitaine Arthur Moorhead, qui volait avec lui avant qu'il ne déserte, l'a débusqué pour lui confier une mission secrète : retrouver Francis Foggs, un industriel qui a fait fortune avec l'armement qu'il vend au gouvernement américain. Le milliardaire a disparu avec son yacht dans un des nombreux atolls qui entourent la Nouvelle-Guinée. Mais lorsque Fletch comprend qu'il a disparu dans " l'atoll maudit ", un endroit où de nombreux bateaux et quelques avions ont disparu, il n'est plus d'accord. Arthur ne lui laisse pas le choix. C'est ça ou la cour martiale... Et très vite, Fletcher découvre que la région renferme un secret et qu'il ne sera pas de taille à l'affronter seul. Il faut monter en secret une équipe de pilotes mercenaires. Une escadrille fantôme... le Ghost Squadron.

Par Patrice Buendia, Damien Andrieu
Chez Zéphyr Editions

|

Auteur

Patrice Buendia, Damien Andrieu

Editeur

Zéphyr Editions

Genre

Aventure

L'atoll maudit

Patrice Buendia, Damien Andrieu

Paru le 29/08/2025

48 pages

Zéphyr Editions

16,50 €

ActuaLitté
9782361183684
© Notice établie par ORB
