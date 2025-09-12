Look at jazz

Jazzdor la saison ! porte sur la collaboration nouée entre le studio de design graphique Helmo et le festival Jazzdor de Strasbourg. Depuis 2002, le duo de designers composé de Clément Vauchez et Thomas Couderc conçoit l'ensemble de l'identité visuelle et des supports de communication pour Jazzdor. Au départ pensé comme un festival annuel de deux semaines dédié aux musiques improvisées, ce dernier a considérablement augmenté son offre et ses missions au fil des années. Ainsi, Jazzdor se décline désormais en un festival annuel ayant lieu à Berlin depuis 2007 (centré sur une programmation franco-allemande), une saison de concerts tout au long de l'année à Strasbourg depuis 2014, un label de disques, et un festival à Budapest depuis 2023 (programmation franco-hongroise). A travers un entretien mené par le journaliste Guillaume Malvoisin avec le duo de graphistes et le programmateur du festival Philippe Ochem, le livre revient sur la génèse et le processus à l'oeuvre dans la création de ces 56 affiches de concerts, entre 2019 et 2024. Réduisant l'identité visuelle de Jazzdor à son minimum (une typographie, un trio coloré), Helmo convoque dans cette série d'affiches des languages graphiques et plastiques les plus ouverts possibles pour rendre compte de la très grande variété esthétique des projets musicaux au programme. Photographie, dessin, peinture, matières, documents, typographie, textes ou citations... Tout est possible pour composer ces micro-récits qui annoncent et accompagnent ces musiques singulières. Contrairement aux affiches de festival traditionnelles, ces affiches en série permettent à Helmo d'affirmer une singularité et de mettre en lumière la grande variété esthétique des projets musicaux au programme, en s'appuyant à la fois sur la musique, mais aussi sur les textes, images et autres matériaux fournis par Jazzdor et les musiciens eux-mêmes.