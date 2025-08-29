Saint-Esprit & dons spirituels

Quel est le rôle du Saint-Esprit ? Pourquoi le " parler en langues " n'est-il pas pratiqué dans certaines Eglises ? Quelle est la fonction de la prophétie aujourd'hui ? Dieu fait-il toujours des miracles ? Quel ministère de délivrance exercer au 21e siècle ? Les Eglises ont besoin de réfléchir à leur position sur ces questions contemporaines. Dans le respect des positions charismatiques et de manière paisible, Florent Varak présente l'oeuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien et développe avec clarté et transparence une perspective cessasionniste sur les dons miraculeux du Saint-Esprit (parler en langues, prophétie, miracles et délivrance). En examinant la Bible et avec pédagogie, il montre l'ancrage de cette position dans les Ecritures et dans l'histoire chrétienne. De nombreux résumés, des études de cas, des questions permettent de compléter cette réflexion afin de se forger ou revisiter ses convictions personnelles.