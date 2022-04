L'affaire de bruay-en-artois. Le pays noir et les gardes rouges

Il y a 50 ans, cette affaire a défrayé la chronique et reste encore vive dans les mémoires. Le jeudi 6 avril 1972, à Bruay-en-Artois, dans le Pas-de-Calais, vers 14h30, le corps de Brigitte Dewèvre, une jeune fille de 15 ans, fille de mineurs, est découvert dans un terrain vague. Moins d'une semaine plus tard, la justice tient un suspect : Pierre Leroy, le notaire de la ville, notable accusé d'avoir étranglé une adolescente du coron ! Dans un contexte économique et social tendu, militants d'extrême gauche et journalistes s'emparent de l'affaire : les premiers activent la flamme de l'indignation face à un "crime de classe" , les seconds traquent le sensationnel. Passions sociales, imbroglio juridique, enquête à rebondissements : le crime de Bruay-en-Artois va devenir l'une des plus grandes affaires criminelles de l'après-guerre, dont Pascal Cauchy, retrace ici, dans un style vif et avec un grand souci du détail, les multiples péripéties. Ainsi à Bruay, malgré son activisme fébrile auprès des mineurs du Nord, l'extrême gauche prend congé de la classe ouvrière. Dix ans plus tard, elle aura rallié François Mitterrand. L'auteur, Pascal Cauchy, professeur agrégé d'histoire, est maître de conférences à Sciences Po, chercheur au Centre d'histoire (CHSP), spécialiste d'histoire politique. Historiographe de l'Union Soviétique, il a été attaché culturel pour la coopération universitaire à Moscou. Il a notamment dirigé le Dictionnaire de la Russie (Larousse, 2007), et a édité aux Editions de Paris, en 2016, Huit leçons d'histoire d'Emmanuel Leroy Ladurie.