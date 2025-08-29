Inscription
#Roman graphique

Flous artistiques

Shaw Dash, Dash Shaw, Basile Béguerie

ActuaLitté
Dans un magasin, un homme n'arrive pas à choisir entre deux chemises. La vendeuse, elle, s'interroge sur ses nouvelles lunettes. Un professeur de dessin se demande s'il ne ferait pas mieux de démissionner. Son modèle hésite à changer de métier et se pose des questions sur son sa vie sentimentale. Une autrice à succès ne sait plus quoi écrire... Autant de destins différents qui se croisent et se recroisent au carrefour de leurs indécisions et de ces petits flous qui surgissent chez chacun d'entre nous, à un moment de nos vies... Un récit original qui réussit à nous emporter jusque la dernière page !

Par Shaw Dash, Dash Shaw, Basile Béguerie
Chez Dargaud

|

Auteur

Shaw Dash, Dash Shaw, Basile Béguerie

Editeur

Dargaud

Genre

Romans graphiques

Flous artistiques

Shaw Dash, Dash Shaw trad. Basile Béguerie

Paru le 29/08/2025

480 pages

Dargaud

29,95 €

