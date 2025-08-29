Inscription
#Essais

Revue de Métaphysique et de Morale N° 3, juillet-septembre 2025

PUF

La Revue de métaphysique et de morale publie des dossiers thématiques et des contributions individuelles, ainsi que des recensions, des discussions critiques et des bulletins consacrés aux parutions récentes, françaises ou étrangères, les plus notables dans un domaine donné. Les dossiers thématiques sont consacrés à de grandes questions aujourd'hui débattues dans la communauté philosophique internationale, ou bien à de nouvelles recherches en histoire de la philosophie.

Par PUF
Presses Universitaires de France - PUF

Auteur

PUF

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Revue de métaphysique et de mo

Revue de Métaphysique et de Morale N° 3, juillet-septembre 2025

PUF

Paru le 29/08/2025

Presses Universitaires de France - PUF

25,00 €

9782130877943
