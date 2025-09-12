Inscription
#Roman francophone

Comme dans les films de Noël !

Marie-Caroline Olivier

Valentine, trentenaire et célibataire, attend de vivre une grande histoire d'amour comme dans les films de Noël. Sur les réseaux sociaux, elle donne l'impression d'être heureuse, mais sa dernière rupture lui laisse encore des plaies ouvertes. Depuis peu, elle retrouve le sourire, car elle reçoit des billets doux au bureau. Qui lui envoie ces mots d'amour ? Est-ce son nouveau chef de service ? Son ex qui refait surface ? Valentine n'est pas au bout de ses surprises... Va-t-elle enfin trouver l'amour comme dans les films de Noël ?

Par Marie-Caroline Olivier
Chez Hello Editions

Auteur

Marie-Caroline Olivier

Editeur

Hello Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Comme dans les films de Noël !

Marie-Caroline Olivier

Paru le 12/09/2025

152 pages

Hello Editions

15,00 €

9782386273834
