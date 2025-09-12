Valentine, trentenaire et célibataire, attend de vivre une grande histoire d'amour comme dans les films de Noël. Sur les réseaux sociaux, elle donne l'impression d'être heureuse, mais sa dernière rupture lui laisse encore des plaies ouvertes. Depuis peu, elle retrouve le sourire, car elle reçoit des billets doux au bureau. Qui lui envoie ces mots d'amour ? Est-ce son nouveau chef de service ? Son ex qui refait surface ? Valentine n'est pas au bout de ses surprises... Va-t-elle enfin trouver l'amour comme dans les films de Noël ?