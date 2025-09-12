Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

PSC Undercover Agent Reiko Tome 1 . Edition de luxe

Tara Sunagawa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une infiltrée sublime dans un réseau criminel tentaculaire ! Tokyo, 2068. Des hôtesses disparaissent mystérieusement dans la capitale. Le PSC, une agence privée mandatée par l'Etat, lance une opération d'infiltration. Reiko Saionji, brillante enquêtrice au charme redoutable, se fait passer pour escort sur l'île-Casino : un repaire flottant de jeux, de vices... et de crimes. Mais dans les coulisses, les masques tombent, les pièges se referment, et la mission tourne à la lutte pour la survie. Action, tension et séduction dans un Tokyo futuriste corrompu ! PSC Undercover Agent Reiko entremêle enquête musclée, tension sexuelle et univers cyber-noir dans un thriller au rythme effréné. Piégée dans un réseau d'enlèvements et de traite, Reiko affronte ennemis et trahisons à chaque coin de couloir. La montée en tension dramatique s'accompagne de scènes érotiques marquées, où le danger physique et psychologique s'intensifie au fil des chapitres. Graphismes acérés, corps sculptés et atmosphère poisseuse font de cette oeuvre une plongée brutale dans un Tokyo dystopique où le plaisir se monnaie et la vérité coûte cher. Une oeuvre sulfureuse portée par une mise en scène haletante ! Dans la droite lignée des thrillers d'action érotique, PSC Undercover Agent Reiko s'inscrit dans une tradition hard-boiled où les héroïnes endurantes subissent autant qu'elles résistent. Sunagawa Tara propose un récit rythmé, visuellement spectaculaire, porté par une héroïne forte mais vulnérable, immergée dans un univers corrompu dominé par la violence et la manipulation. Le mélange entre scènes d'action ultra dynamiques et passages X sans concession impose un ton adulte assumé, plus proche du seinen sulfureux que du simple manga érotique. Une oeuvre au croisement du cyberpunk, de l'espionnage et de l'érotisme noir, qui ravira les amateurs d'univers durs, frontaux et sans filtre.

Par Tara Sunagawa
Chez Hot manga

|

Auteur

Tara Sunagawa

Editeur

Hot manga

Genre

Hentai/porno

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur PSC Undercover Agent Reiko Tome 1 . Edition de luxe par Tara Sunagawa

Commenter ce livre

 

PSC Undercover Agent Reiko Tome 1 . Edition de luxe

Tara Sunagawa

Paru le 12/09/2025

196 pages

Hot manga

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385041144
9782385041144
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.