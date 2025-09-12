Inscription
Mes 300 modèles à dessiner en pas à pas

Dorine Ekpo

ActuaLitté
Tu es fan de BD et tu adores dessiner ? Ce livre est pour toi ! Découvres 300 modèles de BD à dessiner en pas à pas Pleins de modèles variés : personnages, animaux, accessoires, objets, onomatopées... Tous les dessins sont réalisés par Dorine Ekpo ! Bonus : de nombreux dessins mis en couleurs par l'illustratrice Un grand format (15 x 20 cm) souple très ludique, et un crayon attaché pour pouvoir dessiner directement sur son ouvrage où que l'on soit ! Un excellent rapport qualité/prix : 300 modèles pour moins de 16 euros !

Par Dorine Ekpo
Chez Editions 365

|

Auteur

Dorine Ekpo

Editeur

Editions 365

Genre

Bricolage et création

Mes 300 modèles à dessiner en pas à pas

Dorine Ekpo

Paru le 12/09/2025

384 pages

Editions 365

15,95 €

ActuaLitté
9782383826095
© Notice établie par ORB
