Encyclopédie des fruitiers sauvages ou méconnus

200 espèces fruitières rares, sauvages indigènes et exotiques, qu'il est possible de cultiver en France dans son jardin et qui ont un intérêt horticole et/ou gustatif. Des espèces idéales pour la forêt comestible et la haie fruitière. Un livre unique. Plus de 200 types de fruits rares, fruits sauvages locaux ou exotiques adaptées à la culture sous nos latitudes sont décrits de A à Z : mini-kiwi, banane indienne, épine-vinette, sureau rouge, cornouiller, genévrier et viorne, kaki, canneberge, divers types de châtaigne, mûre, butternut et autres noix, figue, aubépine et sorbier ou baie de goji... Chaque type de fruit est décrit en détail avec sa photo et ses variétés les plus importantes en termes de croissance, de floraison, de fruits et d'exigences de localisation. Un ouvrage d'une incomparable richesse, qui passionnera celui qui recherche des expériences gustatives nouvelles comme le lecteur qui privilégie l'intérêt horticole.