Le pays de Lorient à l'épreuve de la guerre (1939-1949)

Marine Coadic

ActuaLitté
L'ouvrage présente les bouleversements qu'a connu la ville de Lorient pendant l'occupation allemande. En 1940, le pays de Lorient devient un territoire stratégique pour les Allemands et se retrouve au coeur de la bataille de l'Atlantique : pourquoi ? Comment ? Quelles en sont les conséquences pour le territoire et ses habitants ? Pourquoi Lorient n'est libérée que le 10 mai 1945, plusieurs mois après le reste de la France ? Ce livre restitue le travail du conseil scientifique du Service Patrimoine et Archives de Lorient. Avec des portraits d'hommes et de femmes ayant vécu ses événements.

Par Marine Coadic
Chez Locus Solus

|

Auteur

Marine Coadic

Editeur

Locus Solus

Genre

libération, capitulations

Le pays de Lorient à l'épreuve de la guerre (1939-1949)

Marine Coadic

Paru le 12/09/2025

144 pages

Locus Solus

25,00 €

ActuaLitté
9782368335703
