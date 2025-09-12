Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Mardi, Gaspard va à l'école

Valérie Dayre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A cause des travaux, Gaspard doit emprunter un autre chemin pour se rendre à l'école. Traversant le jardin du voisin de Granninouchka, sa grand-mère, il constate que le nain de jardin de celui-ci a encore disparu. Dans le bois qu'il traverse, il retrouve l'objet volé, mal dissimulé. Mais des coups de fusil éclatent. En se cachant, il découvre un marcassin près du corps de sa mère fraîchement tuée... Des chiens aboient, des chasseurs énervés approchent... Gaspard est-il devenu leur gibier ? Grâce à Valérie Dayre, dans la vie de Gaspard balisée, programmée, comme celle de tout un chacun, surgit toujours l'imprévu, bouleversant la routine, confirmant que la vie est une aventure toujours renouvelée. Second titre de la série La Semaine de Gaspard.

Par Valérie Dayre
Chez L'Atelier du Poisson Soluble

|

Auteur

Valérie Dayre

Editeur

L'Atelier du Poisson Soluble

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mardi, Gaspard va à l'école par Valérie Dayre

Commenter ce livre

 

Mardi, Gaspard va à l'école

Valérie Dayre

Paru le 12/09/2025

84 pages

L'Atelier du Poisson Soluble

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782358711968
9782358711968
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.