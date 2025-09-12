Mardi, Gaspard va à l'école

A cause des travaux, Gaspard doit emprunter un autre chemin pour se rendre à l'école. Traversant le jardin du voisin de Granninouchka, sa grand-mère, il constate que le nain de jardin de celui-ci a encore disparu. Dans le bois qu'il traverse, il retrouve l'objet volé, mal dissimulé. Mais des coups de fusil éclatent. En se cachant, il découvre un marcassin près du corps de sa mère fraîchement tuée... Des chiens aboient, des chasseurs énervés approchent... Gaspard est-il devenu leur gibier ? Grâce à Valérie Dayre, dans la vie de Gaspard balisée, programmée, comme celle de tout un chacun, surgit toujours l'imprévu, bouleversant la routine, confirmant que la vie est une aventure toujours renouvelée. Second titre de la série La Semaine de Gaspard.