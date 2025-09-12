Lundi, Gaspard prend le train

Parce qu'il a raté l'habituel train du dimanche soir, Gaspard se retrouve dans celui du lundi matin. Comme toutes les semaines, il part en province, à une heure et quelque de Paris, chez Granninouchka, sa grand-mère, parce que ses parents travaillent trop pour s'occuper de lui. Dès la gare, rien lui paraît tout à fait normal. Mais quand il voit par la vitre des paysages inhabituels, puis constate la disparition des wagons de l'arrière, découvre une tête de mort sur la porte des toilettes, son inquiétude croît. Plus encore lorsque la vieille dame assise en face lui offre un sandwich avant de lui en réclamer le paiement, et de lui annoncer que le train roulera jusqu'au lendemain... Ces quelques péripéties vont faire dérailler le... train-train d'une semaine qui ne fait que commencer. Ce premier volume (d'une série de sept) annonce la couleur : les aventures imaginées par Valérie Dayre pour son héros sont ancrées dans une vie généralement balisée, programmée, où surgit toujours l'imprévu, bouleversant la routine.