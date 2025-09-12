Inscription
#Beaux livres

Une histoire inédite du tatouage

Nadia Fischer, Matt Lodder

Une enquête passionnante sur l'histoire d'une discipline culturelle majeure Cet ouvrage est le premier à examiner l'histoire du tatouage en Occident en tant que profession et discipline artistique à part entière. Matt Lodder y propose un point de vue inédit sur cet art en Europe et aux Etats-Unis. Il révèle comment le tatouage est depuis des siècles pratiqué et recherché par des hommes et des femmes de tous les milieux socio-économiques. Il recense également les tendances esthétiques qui ont façonné son développement tout au long de son histoire. Enrichi d'images rarement publiées, le récit de Matt Lodder s'articule autour des artistes qui ont marqué l'évolution du tatouage au fil du temps. On y croise ainsi certains pionniers, comme Martin Hildebrandt, premier artiste tatoueur connu en Occident ; d'illustres femmes tatoueuses, telle Jessie Knight ; des icônes du milieu du XXe siècle, comme Sailor Jerry et Les Skuse ; et des stars contemporaines du milieu, tels Ed Hardy, Paul Booth ou la famille Leu.

Par Nadia Fischer, Matt Lodder
Chez Editions Pyramyd

Auteur

Nadia Fischer, Matt Lodder

Editeur

Editions Pyramyd

Genre

Tatouage et body art

Une histoire inédite du tatouage

Matt Lodder trad. Nadia Fischer

Paru le 12/09/2025

224 pages

Editions Pyramyd

30,00 €

9782350176284
© Notice établie par ORB
