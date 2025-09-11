L'économie numérique dans la Caraïbe francophone

Des pistes concrètes pour intégrer le numérique dans les politiques territoriales. Ce livre offre des outils d'analyse utiles à la planification stratégique et à la gouvernance en contexte caribéen. Cet ouvrage propose une analyse comparée du développement de l'économie numérique en Haïti, en Guadeloupe et en Martinique, à partir de la théorie de l'imbrication terri-toriale. Il examine les conditions d'émergence d'un écosystème numérique dans ces ter-ritoires caribéens, en articulant les dynamiques entrepreneuriales locales, les politiques publiques et les stratégies de coopération régionale. A travers des études de cas ciblées (MonCash, BèlO Digital, Kaz'Innov), l'auteur met en évidence les potentialités d'inno-vation, mais aussi les contraintes structurelles freinant l'intégration numérique. L'ouvrage formule des recommandations pour une gouvernance territoriale adaptée, en vue de ren-forcer la résilience économique et l'inclusion sociale dans la Caraïbe francophone.