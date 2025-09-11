Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'économie numérique dans la Caraïbe francophone

Christophe Providence

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des pistes concrètes pour intégrer le numérique dans les politiques territoriales. Ce livre offre des outils d'analyse utiles à la planification stratégique et à la gouvernance en contexte caribéen. Cet ouvrage propose une analyse comparée du développement de l'économie numérique en Haïti, en Guadeloupe et en Martinique, à partir de la théorie de l'imbrication terri-toriale. Il examine les conditions d'émergence d'un écosystème numérique dans ces ter-ritoires caribéens, en articulant les dynamiques entrepreneuriales locales, les politiques publiques et les stratégies de coopération régionale. A travers des études de cas ciblées (MonCash, BèlO Digital, Kaz'Innov), l'auteur met en évidence les potentialités d'inno-vation, mais aussi les contraintes structurelles freinant l'intégration numérique. L'ouvrage formule des recommandations pour une gouvernance territoriale adaptée, en vue de ren-forcer la résilience économique et l'inclusion sociale dans la Caraïbe francophone.

Par Christophe Providence
Chez Presses universitaires des Antilles

|

Auteur

Christophe Providence

Editeur

Presses universitaires des Antilles

Genre

Stratégie d'entreprise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'économie numérique dans la Caraïbe francophone par Christophe Providence

Commenter ce livre

 

L'économie numérique dans la Caraïbe francophone

Christophe Providence

Paru le 11/09/2025

300 pages

Presses universitaires des Antilles

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791095177708
9791095177708
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.