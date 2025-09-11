Dans la peau de Miwa Tome 6

Dans le long métrage de sa vie, Miwa décroche le premier rôle ! Miwa continue à nourrir son imposture en se faisant passer pour une femme de ménage au domaine Yatsumi. Plus ses nouvelles amitiés gagnent en profondeur, plus son sentiment de culpabilité augmente et l'accable. Le jour où son identité sera découverte, elle est consciente que la confiance et l'amitié gagnées durant ces dernières semaines ne résisteront pas. Pour Miwa, cette idée est pire que la mort. C'est dans ce moment de doute que la vraie Sakura Miwa réapparaît dans sa vie...