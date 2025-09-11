Inscription
#Manga

Dans la peau de Miwa Tome 6

Gaëlle Ruel, Uhei Aoki

Dans le long métrage de sa vie, Miwa décroche le premier rôle ! Miwa continue à nourrir son imposture en se faisant passer pour une femme de ménage au domaine Yatsumi. Plus ses nouvelles amitiés gagnent en profondeur, plus son sentiment de culpabilité augmente et l'accable. Le jour où son identité sera découverte, elle est consciente que la confiance et l'amitié gagnées durant ces dernières semaines ne résisteront pas. Pour Miwa, cette idée est pire que la mort. C'est dans ce moment de doute que la vraie Sakura Miwa réapparaît dans sa vie...

Par Gaëlle Ruel, Uhei Aoki
Chez Kurokawa

|

Auteur

Gaëlle Ruel, Uhei Aoki

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

Dans la peau de Miwa Tome 6

Uhei Aoki trad. Gaëlle Ruel

Paru le 11/09/2025

176 pages

Kurokawa

7,95 €

9791042019297
