Ippo, saison 6 : The Fighting ! Tome 31

Vous l'attendiez tous ! Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le Champion Poids Plume du Japon remonte sur le ring pour une sixième saison ! IPPO MAAKUNOUCHIIII ! Mashiba alias " la Faucheuse ", dévoué à sa soeur, veut devenir numéro un mondial pour elle ! Pendant la préparation au combat pour le titre mondial, Mashiba se souvient des pulsions violentes de son passé plus qu'agité. Il s'est juré de devenir le meilleur pour les proches qui l'ont sauvé et pour sa petite soeur adorée, mais il se retrouve à court de partenaires de sparring... Ippo fait des tests de son côté pour, peut-être, venir à sa rescousse.