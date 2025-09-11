Inscription
#Manga

Ippo, saison 6 : The Fighting ! Tome 31

George Morikawa, Aude Boyer

ActuaLitté
Vous l'attendiez tous ! Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le Champion Poids Plume du Japon remonte sur le ring pour une sixième saison ! IPPO MAAKUNOUCHIIII ! Mashiba alias " la Faucheuse ", dévoué à sa soeur, veut devenir numéro un mondial pour elle ! Pendant la préparation au combat pour le titre mondial, Mashiba se souvient des pulsions violentes de son passé plus qu'agité. Il s'est juré de devenir le meilleur pour les proches qui l'ont sauvé et pour sa petite soeur adorée, mais il se retrouve à court de partenaires de sparring... Ippo fait des tests de son côté pour, peut-être, venir à sa rescousse.

Par George Morikawa, Aude Boyer
Chez Kurokawa

|

Auteur

George Morikawa, Aude Boyer

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

Ippo, saison 6 : The Fighting ! Tome 31

George Morikawa trad. Aude Boyer

Paru le 11/09/2025

192 pages

Kurokawa

7,30 €

ActuaLitté
9791042018504
© Notice établie par ORB
