008 Apprenti espion Tome 19

L'auteur de Ken-Ichi, le disciple ultime nous régale avec une comédie scolaire dynamique et renversante dans un lycée pour agents secrets. Accepté dans une école d'agents secrets à laquelle il n'a jamais postulé, Eight Akashi finit par y poursuivre des études. Novice à ses débuts, il progresse petit à petit, au cours de nombreuses missions et batailles. L'équipe d'Eight est engagée pour une mission commune avec l'équipe Alpha 1, la plus forte du lycée ! Ses trois membres sont tellement doués et habiles qu'ils n'ont pas l'air d'avoir besoin d'un quelconque renfort. Pourtant, le directeur aurait-il délibérément réuni les deux groupes dans un but précis ? De plus, Ritsu Sendô, le chef d'Alpha 1, dévoile son secret à Eight : il est moitié humain, moitié dogra magra !