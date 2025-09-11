Inscription
#Beaux livres

Petits monstres, le livre de crochet

Karine Larose

ActuaLitté
Craquez pour des adorables monstres... au crochet ! Que vous soyez débutant ou crocheteur confirmé, laissez-vous tenter par ces adorables petits monstres mythiques. Dracula, Godzilla, le monstre du Loch Ness et bien d'autres icônes de la pop culture prennent des airs tout doux sous la forme de créations en crochet. Dans ce livre, vous trouverez des explications détaillées, étape par étape, pour réaliser 10 petits monstres à croquer. Que vous soyez fan de cinéma, de littérature ou simplement mordu d'amigurumis rigolos, ces monstres mignons vont vous ensorceler. Alors attrapez vos crochets et vos pelotes de laine, et préparez-vous à créer votre petite ménagerie de monstres attachants ! Un ouvrage indispensable pour les amateurs de crochet en quête d'originalité et de personnages cultes complètement craquants.

Par Karine Larose
Chez 404 Editions

|

Auteur

Karine Larose

Editeur

404 Editions

Genre

Couture, tricot

Petits monstres, le livre de crochet

Karine Larose

Paru le 11/09/2025

80 pages

404 Editions

10,95 €

ActuaLitté
9791032410110
© Notice établie par ORB
