Accompagne Louise pendant sa fabuleuse année à l'Académie Etincelante dans cette fanfiction inspirée du jeu Roblox à succès, Dress to Impress ! Louise rêve de briller à l'Académie Etincelante, la célèbre école de mode ! Entre cours de couture et défis créatifs, elle se prépare pour LE grand moment : le bal de fin d'année. Chaque élève doit créer une tenue unique qui fera tourner les têtes. Louise a une idée géniale, mais arrivera-t-elle à la réaliser à temps ? Avec l'aide de ses amis et beaucoup de persévérance, elle va tenter l'impossible pour devenir la reine du bal ! Une fanfiction non officielle Dress to Impress