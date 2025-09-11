Inscription
#Roman jeunesse

L'académie Etincelante !

Collectif, Mélysie Delaine

Accompagne Louise pendant sa fabuleuse année à l'Académie Etincelante dans cette fanfiction inspirée du jeu Roblox à succès, Dress to Impress ! Louise rêve de briller à l'Académie Etincelante, la célèbre école de mode ! Entre cours de couture et défis créatifs, elle se prépare pour LE grand moment : le bal de fin d'année. Chaque élève doit créer une tenue unique qui fera tourner les têtes. Louise a une idée géniale, mais arrivera-t-elle à la réaliser à temps ? Avec l'aide de ses amis et beaucoup de persévérance, elle va tenter l'impossible pour devenir la reine du bal ! Une fanfiction non officielle Dress to Impress

Par Collectif, Mélysie Delaine
Chez 404 Editions

|

Auteur

Collectif, Mélysie Delaine

Editeur

404 Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

L'académie Etincelante !

Collectif, Mélysie Delaine

Paru le 11/09/2025

192 pages

404 Editions

12,95 €

9791032410066
