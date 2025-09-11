Inscription
#Beaux livres

Je grave mes tampons

Nathalie Chapuy

Une invitation créative à l'art du tampon gravé, mêlant technique, motifs et projets DIY On y apprend la méthode pour graver ses propres tampons, avec peu de matériel. La bibliothèque de motifs très délicats sur les thèmes de la nature, du Japon et du monde et très inspirante. Ces tampons uniques et personnalisés serviront à créer de jolies étiquettes, carnets, emballages, marque-pages, signatures... Un ouvrage parfait pour les passionnés de DIY en quête de nouvelles inspirations créatives !

Par Nathalie Chapuy
Chez Marie Claire Editions

Auteur

Nathalie Chapuy

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Pochoir

Je grave mes tampons

Nathalie Chapuy

Paru le 11/09/2025

128 pages

Marie Claire Editions

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791032311059
