Je grave mes tampons

Une invitation créative à l'art du tampon gravé, mêlant technique, motifs et projets DIY On y apprend la méthode pour graver ses propres tampons, avec peu de matériel. La bibliothèque de motifs très délicats sur les thèmes de la nature, du Japon et du monde et très inspirante. Ces tampons uniques et personnalisés serviront à créer de jolies étiquettes, carnets, emballages, marque-pages, signatures... Un ouvrage parfait pour les passionnés de DIY en quête de nouvelles inspirations créatives !