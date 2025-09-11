Pourquoi les méduses ne vieillissent pas et autres secrets de longévité de la nature

Pourquoi les méduses ne vieillissent pas... comme nous ? La nature regorge de superpouvoirs en matière de longévité. Saviez-vous qu'il existe un requin âgé de 390 ans, ce qui le rend plus vieux que les Etats-Unis ? Connaissiez-vous cette espèce de méduse capable, lorsqu'elle est menacée, de rajeunir, avant de recommencer à vieillir ? Mêlant exploration scientifi que et histoires extraordinaires, Nicklas Brendborg nous emmène à la découverte de cycles de vie si longs qu'ils semblent dépasser la réalité. D'une expérimentation réussie de modifi cation de l'ADN humain aux cellules millénaires des séquoias, en passant par de prometteuses perspectives face au cancer et à la maladie d'Alzheimer, cet ouvrage nous révèle les fascinants secrets de santé et de longévité de la nature dont nous pouvons tous nous inspirer. "De belles histoires au ton fort sérieux pour viser les 100 ans et plus ! " LE FIGARO SANTE Doctorant en biologie moléculaire à l'université de Copenhague, Nicklas Brendborg est l'un des chercheurs les plus prometteurs de sa génération. Présenté comme jeune scientifi que dans le cadre du programme international des talents Novo Nordisk, il a reçu la prestigieuse bourse Novo.