Les Soviétiques en guerre

Alexandre Sumpf

En dix ans, entre 1939 et 1949, l'URSS passe du rang de nation isolée au statut de superpuissance faisant jeu égal avec les Etats-Unis. Pour ses dirigeants, la Seconde Guerre mondiale est marquée par l'esprit de sacrifice et l'héroïsme. Pour le peuple, cette période est synonyme de grandes catastrophes : Shoah, famine de 1946-1947, guerre civile en Ukraine et dans les pays baltes. Cette "Grande Guerre patriotique", que Staline et ses successeurs s'emploient à glorifier, fait plus de 26 millions de victimes. Dans cette fresque historique, Alexandre Sumpf revient sur tous les aspects du conflit, s'attachant à retracer les événements militaires comme à comprendre cette décennie de guerre à travers ceux qui l'ont vécue, du Soviet Suprême aux ravins de Babyn Yar. Un travail considérable et sans équivalent, qui s'appuie sur de nombreux témoignages et archives inédites.

Par Alexandre Sumpf
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Alexandre Sumpf

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Russie

Les Soviétiques en guerre

Alexandre Sumpf

Paru le 11/09/2025

624 pages

Editions Tallandier

27,50 €

9791021049536
