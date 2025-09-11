Les Soviétiques en guerre

En dix ans, entre 1939 et 1949, l'URSS passe du rang de nation isolée au statut de superpuissance faisant jeu égal avec les Etats-Unis. Pour ses dirigeants, la Seconde Guerre mondiale est marquée par l'esprit de sacrifice et l'héroïsme. Pour le peuple, cette période est synonyme de grandes catastrophes : Shoah, famine de 1946-1947, guerre civile en Ukraine et dans les pays baltes. Cette "Grande Guerre patriotique", que Staline et ses successeurs s'emploient à glorifier, fait plus de 26 millions de victimes. Dans cette fresque historique, Alexandre Sumpf revient sur tous les aspects du conflit, s'attachant à retracer les événements militaires comme à comprendre cette décennie de guerre à travers ceux qui l'ont vécue, du Soviet Suprême aux ravins de Babyn Yar. Un travail considérable et sans équivalent, qui s'appuie sur de nombreux témoignages et archives inédites.