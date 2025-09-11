Les Soviétiques en guerre

En dix ans, entre 1939 et 1949, l'URSS passe du rang de nation isolée au statut de superpuissance faisant jeu égal avec les Etats-Unis. Pour ses dirigeants, la Seconde Guerre mondiale est marquée par l'esprit de sacrifice et l'héroïsme. Pour le peuple, cette période est synonyme de grandes catastrophes : Shoah, famine de 1946-1947, guerre civile en Ukraine et dans les pays baltes. Cette "Grande Guerre patriotique", que Staline et ses successeurs s'emploient à glorifier, fait plus de 26 millions de victimes. Dans cette fresque historique, Alexandre Sumpf revient sur tous les aspects du conflit, s'attachant à retracer les événements militaires comme à comprendre cette décennie de guerre à travers ceux qui l'ont vécue, du Soviet Suprême aux ravins de Babyn Yar. Un travail considérable et sans équivalent, qui s'appuie sur de nombreux témoignages et archives inédites.
Commenter ce livre