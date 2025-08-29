Inscription
#Roman francophone

L'Histoire marketing d'une vie amoureuse

Camille Pluntz

ActuaLitté
Notre Bridget Jones du marketing trouvera t-elle l'amour ? Entre les notions de besoin, de possession, les modèles de choix, les filtres de perception, les problématiques d'image ou encore les théories explicitant l'efficacité de l'alliance entre deux marques... le marketing a de quoi impacter les ressorts du coeur. Quels sont ces mécanismes mis en place en cherchant le grand amour ? Ont-ils été efficaces ? Dans un récit synthétisé des six années d'une quête effrénée, l'histoire d'une enseignante-chercheuse se raccrochant malgré elle à des principes marchands pour gérer les affaires de son coeur, celle d'une accro au shopping déterminée à trouver le produit qui changera sa vie.

Par Camille Pluntz
Chez Pearson

|

Auteur

Camille Pluntz

Editeur

Pearson

Genre

Littérature française

L'Histoire marketing d'une vie amoureuse

Camille Pluntz

Paru le 29/08/2025

224 pages

Pearson

22,00 €

9782744068997
