Moriarty - The Remains Tome 3

Hikaru Miyoshi, Yosuke Saita, Patrick Honnoré

Les Moriarty ont organisé un jeu de survie auquel ils ont convié plusieurs personnalités de la noblesse et des affaires. Alors que l'ensemble du personnel du MI6, très motivé, s'affronte sans merci, Helena et Kevin, son père adoptif, tombent dans un piège redoutable ! Quel est le plan de William pour contrer les machinations des aristocrates corrompus ? Pendant ce temps, un nouveau mystère surgit autour de la prise d'otage du grand magasin. Sherlock se précipite dans les bas quartiers de Londres en l'absence de John...

Par Hikaru Miyoshi, Yosuke Saita, Patrick Honnoré
Chez Dargaud

Hikaru Miyoshi, Yosuke Saita, Patrick Honnoré

Dargaud

Shonen/garçon

Moriarty - The Remains Tome 3

Hikaru Miyoshi trad. Patrick Honnoré

Paru le 29/08/2025

236 pages

Dargaud

7,30 €

9782505133230
